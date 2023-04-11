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Парки и скверы в Нижнем Новгороде будут обработаны от клещей

В Нижнем Новгороде от клещей начали обрабатывать парки, скверы и бульвары. Общая площадь этих территорий составляет 450 га, сообщили в мэрии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Работы уже начались в парке «Дубки» и в парке Станкозавода, на Втором парковом озере. 12 апреля специалисты выйдут в Светлоярский парк и детский парк Свердлова. 14 апреля будет обработан Автозаводский парк, 17 апреля – парк «Швейцария».

Также до конца мая будут обработаны городские леса на площади 130 га и муниципальные кладбища на площади 590 га.

Ранее в апреле стартовал месячник по благоустройству Нижнего Новгорода после зимы. Общегородской субботник пройдет 22 апреля.

Анастасия Еремина

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