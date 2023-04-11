На Нововоронежской АЭС стартовал этап VII дивизионального чемпионата профессионального мастерства «REASkills - 2023»

10 апреля 2023 года в Нововоронежском политехническом институте - филиал НИЯУ «МИФИ» прошло торжественное открытие одного из этапов Чемпионата профессионального мастерства «REASkills-2022».

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

В «REASkills - 2023» принимают участие более 400-сот работников предприятий Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом». Конкурсанты сразятся в 22 компетенциях. Нововведение этого года - «Цифровое ПСР-предприятие». Масштабные соревнования работников Концерна «Росэнергоатом» до 14 апреля будут проходить в пяти городах России: Нововоронеже, Балаково, Удомле, Екатеринбурге и Чебоксарах.

«Дивизиональный чемпионат REASkills - это праздник умелых рук, умных голов, а главное горячих и неравнодушных сердец по отношению к своей профессии. Это очень хороший пример для молодежи. Наши специалисты готовы принять любой вызов, чтобы всегда быть на шаг впереди. Мы готовы делиться своими знаниями, именно поэтому в этом году много желающих принять участие в чемпионате из других дивизионов», - отметил в своем приветствии первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям Концерна «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава.

В этом году Нововоронеж принимает 103 участника и эксперта компетенций: «Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики» (на базе Нововоронежской АЭС), «Промышленная механика и монтаж», «Неразрушающий контроль» (на базе АО «Нововоронежатомэнергоремонт»), «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии» (на базе ОДИЦ).

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

«Значимо, что постоянно растет число участников чемпионата «REASkills», повышается уровень мастерства и профессионализм участников. Спокойно и качественно выполняйте свою работу. Достойного всем командного взаимодействия, позитива, хорошего настроения и побед. Нужно всегда ставить максимальные цели и двигаться к их достижению», - пожелал директор департамента подготовки персонала Концерна «Росэнергоатом» Григорий Хахулин.

По результатам отборочных испытаний от Нововоронежской АЭС в Чемпионате «REASkills-2023» примут участие 21 конкурсант и эксперт. Кроме того, впервые в нововоронежском этапе чемпионата «REASkills» выступят два студента и два эксперта Ивановского государственного энергетического университета имени В.И.Ленина в компетенции «Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики». Подобные практики направлены на развитие системы инженерно-технического творчества и популяризацию инженерных профессий.

«От лица директора Нововоронежской АЭС приветствую всех участников чемпионата «REASkills». Желаю проявить свои лучшие качества в честном соперничестве, а победит пусть сильнейший. Надеюсь, что в перипетиях борьбы останется время для отдыха и вы сможете насладиться особым шармом Нововоронежа», - сказал заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

После торжественной церемонии открытия «REASkills - 2023» эксперты и участники осмотрели площадки проведения соревнования, получили возможность пообщаться и настроиться на серьезную борьбу. По итогам дивизионального «REASkills - 2023» будет сформирована команда на отраслевой чемпионат «AtomSkills - 2023», который традиционно пройдет летом в Екатеринбурге.

Конкурс «REASkills-2023», проводимый АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион ГК «Росатом»), призван повысить уровень квалификации рабочих и инженерных кадров, способствовать совершенствованию профессионального мастерства и формировать экспертные сообщества по ключевым специальностям.