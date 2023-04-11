«Росводоканал Краснодар» провел экскурсию для студентов

Специалисты «Росводоканал Краснодар» провели экскурсию для студентов Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина на очистные сооружения канализации № 1 (ОСК-1). Мероприятие, в котором приняли участие 30 человек, было проведено совместно с Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов «Делай!» и было направлено на экологическое просвещение и профориентацию краснодарской молодежи.

Фото: ООО «Краснодар Водоканал»

ОСК-1 являются одним из значимых объектов предприятия и принимают 30% сточных вод города Краснодара. Процесс очистки стоков включает несколько этапов: механическая очистка, биологическая очистка, а также обеззараживание сточных вод. Студенты увидели всю технологическую цепочку процессов очистки, познакомились с методами анализа и контроля стоков, а также разобрались с принципами работы системы автоматизации.

«Подобные экскурсии мы традиционно проводим не только для студентов ВУЗов, но и для школьников, - говорит директор по персоналу «Росводоканал Краснодар» Вера Зубкова, - Многие из участников экскурсии отметили, что теперь, увидев собственными глазами этапы очистки, они будут более внимательно относится к правилам пользования канализацией. А наша основная цель - обратить внимание молодежи, насколько важно бережное отношение к экологии. Осведомленность в этой области крайне важна как со стороны молодого поколения, так и всего населения города».

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