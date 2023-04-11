При отборе подрядчика благоустройства аллеи в Старобалтачево нашли нарушения

Управление ФАС по Башкирии установило нарушения при конкурсном отборе подрядчика благоустройства аллеи по Комсомольской улице в селе Старобалтачево, сообщили в пресс-службе ведомства.

Закупка проводилась в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Начальная цена контракта — 9,43 млн руб., из них 8,78 млн руб. должен выделить федеральный, 179,18 тыс. руб. — республиканский и 471,54 тыс. руб. — местный бюджет.

В начале марта администрация Старобалтачево заключила контракт на проведение этих работ с ООО «Агростройсервис» за 8,85 млн руб.

ООО «Рефстройпроект» обратилось с жалобой в УФАС, которое установило нарушения в оценке заявок участников конкурса. В частности, заказчик не произвел оценку уровня квалификации участников. Администрации выдано пересмотреть заявки участников закупки. Кроме того, будет возбуждено уголовное дело.

По итогам повторного конкурса контракт заключен с «Рефстройпроектом».

ООО «Рефстройпроект» зарегистрировано в апреле 2014 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Гузель Даутова. В 2021 году выручка компании составила 511,3 млн руб., чистая прибыль — 20,3 млн руб. В марте текущего года компания заключила с администрациями 12 муниципалитетов Башкирии контракты на комплексное благоустройство дворов за 284,6 млн руб.

Майя Иванова

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