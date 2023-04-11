В Перми начали делать алкоголь из рыжиков

Пермское ООО «Виноград» наладило производство алкогольного напитка из рыжиков, рассказала директор компании Екатерина Балдина на «КоммерсантЪ-Прикамье», посвященном развитию внутреннего туризма. По словам госпожи Балдиной напиток крепостью 11,7 градусов планируется сертифицировать, а затем выставить на продажу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Компания намерена развивать этот напиток как гастротуристический бренд. Екатерина Балдина относит его к премиум-сегменту алкогольных напитков.

Также он рассказала, что в этом году запланирован старт продаж продукции крымской винодельни Uva Vallis, которая принадлежит пермским бизнесменам. В продуктовой линейке будут несколько сухих красных и белых вин.