Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон о создании единого электронного реестра воинского учета. Документ, среди прочего, предполагает запрет на выезд, управление транспортом и некоторые имущественные операции для граждан, получивших повестки, но не явившихся по ним. Электронные повестки в военкоматы предлагается юридически приравнять к бумажным. Региональные власти, как говорится в документе, могут устанавливать дополнительные ограничения. Принятый закон прокомментировал заместитель директора ООО «Юридическое бюро Е. Романовой» Владимир Лыгин.



Владимир Лыгин

Фото: предоставлено автором

«Электронный учет военнообязанных – дело нужное. Подобным образом у нас уже работает пенсионное и налоговое законодательство. Здесь также не нужно изобретать велосипед. Создание электронной базы военнообязанных, на мой взгляд, облегчит и ускорит рабочие процессы.

Очевидно, что данная инициатива отчасти связана с мобилизацией. Когда осенью прошлого года объявили о проведении частичной мобилизации, случались разные казусные ситуации. Начали призывать инвалидов, многодетных отцов несовершеннолетних детей. Случалось, что повестки присылали даже умершим гражданам, потому что в военкоматах не было актуальных сведений. Электронная система учета поможет привести базы данных в соответствие с сегодняшним днем.

Другое дело, что данная законодательная инициатива – слишком сырая и непроработанная должным образом. Действующее законодательство не обязывает граждан иметь личный кабинет на госуслугах. А по-другому электронные повестки не разослать. И даже наличие электронной почты не гарантирует ее получение.

Кроме того, большое сомнение вызывает утверждение, что повестка считается доставленной с момента поступления на госуслуги. Непонятно, как быть, если гражданин находится в отпуске или работает вахтовым методом там, где отсутствуют сотовая связь, мобильный интернет. Как быть, если военнообязанный вообще имеет кнопочный телефон. В таких ситуациях ограничивать его гражданские права было бы неправильно. Гражданин даже может не знать о получении повестки на госуслугах.

В общем, данная инициатива вызывает много вопросов, которые пока должным образом не урегулированы и сложно реализуемы в силу объективных причин».

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