На аукцион по нанесению дорожной разметки в Уфе пожаловались в УФАС

УФАС по Башкирии 13 апреля рассмотрит жалобу ООО «Транс строй» (Оренбургская область) на аукцион по нанесению дорожной разметки в Уфе, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале апреля управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам аукциона заключило контракт на нанесение дорожной разметки с ООО «Аксиома» по начальной цене лота — 100 млн руб. Часть работ необходимо выполнить до 31 июля текущего года (на них выделят 3 млн руб.), а остальную — с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Разметка белого и желтого цвета должна быть нанесена термопластиком и микростеклошариками.

ООО «Транс строй» считает, что его заявку на аукцион отклонили необоснованно, якобы из-за отсутствия опыта по ремонту, капремонту, реконструкции и содержанию автомобильных дорог. При этом компания в своей заявке представила контракт на выполнение работ по нанесению и восстановлению горизонтальной дорожной разметки в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Оренбургской области в 2020-2022 годах, а также акты выполненных работ на общую сумму более 1 млрд руб., отмечается в жалобе.

ООО «Транс строй», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2019 года. Компания занимается дорожным строительством. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец — Александр Петайкин. Выручка в 2021 году составила 1,06 млрд руб., чистая прибыль — 10,45 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте