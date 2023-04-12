Петербуржцы откопали вклады

Возросшие ставки возвращают интерес к депозитам. Объем вкладов населения в петербургских банках в прошлом году вырос на 4,4%. Однако фондовый рынок все еще может дать большую доходность, только инвестировать стоит в инструменты с фиксированными выплатами, рекомендуют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В конце декабря 2022 года максимальная ставка в рублях в крупнейших банках достигла 8,2% годовых, в ноябре — 7,3% годовых. В результате в декабре общая сумма накоплений петербуржцев увеличилась по сравнению с ноябрем на 6,2%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В конце декабря 2022 года максимальная ставка в рублях в крупнейших банках достигла 8,2% годовых, в ноябре — 7,3% годовых. В результате в декабре общая сумма накоплений петербуржцев увеличилась по сравнению с ноябрем на 6,2%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объем вкладов жителей Санкт-Петербурга (с учетом средств на счетах эскроу) в 2022 году вырос на 4,4% и на 1 января 2023 года составил 3,2 трлн рублей, сообщило Северо-Западное ГУ Банка России. ЦБ считает, что прирост во многом связан с увеличением процентных ставок. Средняя ставка по депозитам в банках менялась в прошлом году от 7,8% в начале января до 20,51% в марте. В конце декабря 2022 года максимальная ставка в рублях в крупнейших банках достигла 8,2% годовых, в ноябре — 7,3% годовых. В результате в декабре общая сумма накоплений петербуржцев увеличилась по сравнению с ноябрем на 6,2%. Около 90% средств составляют вклады в рублях.

Заметный прирост средств на счетах физлиц в декабре отражает общероссийскую динамику, которая была во многом обусловлена авансированием пенсий и выплатами социальных пособий (в конце 2022 года было выделено почти 1,5 трлн рублей на данные цели), отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Также на динамику могли оказать влияние традиционные выплаты премий. «Интерес к вкладам поддержали и сами банки, что выразилось в повышении максимальной ставки. К тому же в целом потребительская активность населения в 2022 году оставалась достаточно низкой, а вклады фактически выступали самым понятным и доступным инструментом сбережений»,— говорит господин Доронкин.

Положительная динамика вкладов в Петербурге может свидетельствовать и о росте доходов населения, не исключает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. Для периода санкций и кризиса это нехарактерно, но, с другой стороны, во время СВО государство вкладывает больше средств в сферу ОПК, а Петербург — один из крупных центров оборонной промышленности. Поэтому город занимает второе место по вкладам, рассуждает эксперт.

Тренд на срочные вклады в первую очередь обусловлен улучшением условий и ростом процентных ставок, прокомментировали в пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка, где в 2022 году петербуржцы оформили в два раза больше срочных вкладов, чем годом ранее (общий объем более 1 трлн рублей). В 2023 году положительная динамика сохранилась: в январе и феврале жители Северо-Запада открыли вклады более чем на 200 млрд рублей (+60% к прошлому году), и половина пришлась на Петербург. В «Сбере» отмечают рост интереса к юаням. Только в феврале по сравнению с январем 2023 года спрос на вклады в этой валюте вырос на 80%.

Вновь востребованы накопительные счета, отмечает Мария Саенко, заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие». Это, в том числе, связано с высокими ставками. Средний чек вклада в банке по итогам 2022 года составлял 600 тыс. рублей, накопительного счета — около 250 тыс. рублей. Исследование банка «Открытие» показало, что две трети жителей Петербурга откладывают часть дохода на пенсию, а также на крупные покупки. 23% из них делают сбережения на регулярной основе, 24% заявили, что не копят деньги совсем, еще 9% не имеют возможности откладывать.

Инвестиции никто не отменял

Несмотря на явное охлаждение интереса к фондовому рынку, многие все еще видят в таких инвестициях реальный источник дохода. То же исследование банка «Открытие» показало, что 48% жителей Петербурга убеждены, что инвестиции в ценные бумаги могут принести доход. Правда, только 15% петербуржцев инвестируют сами.

Для неквалифицированных инвесторов на российском фондовом рынке осталось много возможностей, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По данным Московской биржи, в прошлом году было открыто 10,7 млн счетов физических лиц, и вряд ли все они квалифицированные инвесторы, добавляет господин Чернов.

Учитывая снижение ставок по депозитам, население вновь смотрит на фондовый рынок, указывает господин Тузов. «Темпы открытия новых счетов — 500 тыс. ежемесячно, темпы прироста брокерских счетов пока чуть меньше уровня 2021–2022 годов. Рынок акций не вызывает прежнего ажиотажа у физлиц, зато облигации пользуются спросом. В эмитентах с кредитным рейтингом А– и выше, можно найти доходность до 12% годовых»,— говорит он.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков в числе альтернатив банковским вкладам прежде всего называет выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ). Сейчас доходность десятилетнего выпуска ОФЗ 26221 составляет около 10,42% годовых. Используя индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), ее можно существенно увеличить при возврате подоходного налога. При этом доходность трехлетних ОФЗ находится в районе 8,7%. «Однако для инвестора, который стремится нивелировать риски ослабления рубля, будут интересны замещающие облигации "Газпрома", особенно длинные выпуски, торгующиеся сейчас с доходностями выше 7%, и это доходность в иностранной валюте»,— говорит господин Кабаков.

Господин Чернов также считает, что инвесторам сегодня лучше рассматривать активы с фиксированной доходностью. «Практически безрисковыми считаются именно ОФЗ — потерять средства можно лишь в случае объявления дефолта. Сейчас размещены ОФЗ с купонным доходом в 9–10% годовых, а также выпуски корпоративных облигаций с доходностью до 25% годовых»,— говорит аналитик.

«В 2023 году российский фондовый рынок может показать достаточно высокую доходность. С начала года он уже вырос на 5%, дальнейшую поддержку будут оказывать дивиденды. Ожидаем, что в этом году к выплатам вернутся металлургические и ритейл-компании»,— говорит Александр Джиоев, аналитик УК «Альфа-Капитал».

Просто пай

Эксперты сходятся во мнении, что для неквалифицированных инвесторов наиболее подходящим инструментом на фондовом рынке все-таки остаются ПИФы. Если ранее человек пользовался только депозитом или расчетным счетом, это оптимальный вариант, считает Андрей Макаров, руководитель отдела продаж УК «Первая». К тому же можно получить более высокий доход. Так, с начала 2023 года, за три с половиной месяца, паи Фонда акций и Фонда смешанных инвестиций УК «Первая» выросли на 5,43 и 3,83% соответственно. При этом средняя ставка по депозиту сейчас составляет около 8% годовых.

Лучше ориентироваться на ПИФы с экспозицией на российский рынок, считает господин Джиоев. Для наиболее консервативных подходят фонды денежного рынка, которые наиболее приближены по своим характеристикам к депозитам. Их плюс — ежедневное начисление дохода и его сохранение за клиентом при выходе в любой момент, добавляет эксперт.

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие», считает, что в 2023 году может вырасти спрос на фонды акций. Также интерес сейчас представляют фонды с промежуточными выплатами, которые дают возможность получать регулярный доход в виде купонов и дивидендов на банковский счет даже при сильной волатильности. «Новости по санкционному противостоянию и течению СВО будут, безусловно, в моменте влиять на настроения участников рынка, но есть основания предполагать, что агрегированные дивиденды по рынку окажутся на высоком уровне относительно сложившихся цен на акции, что в конечном итоге вызовет интерес к инструментам коллективного инвестирования»,— говорит господин Исаков.

Господин Тузов уверен, что сейчас лучше инвестировать в разные классы активов и с учетом рисков сосредоточить инвестиции внутри страны, на активах, которые не могут быть заблокированы. «Вместо долларов и евро лучше купить юань или золото в рублях. Это защитит от обесценения рубля к иностранным валютам. Вместо иностранных акций лучше вложиться в акции российских компаний, которые в 2022 году платили дивиденды. Вместо депозитов можно собрать портфель из корпоративных облигаций с кредитным рейтингом А– и выше»,— говорит эксперт.

Что касается физического золота, то инвестиции в него стали более выгодными после отмены в РФ НДС и НДФЛ на продажу для физических лиц, добавляет господин Чернов. Однако фиксированного дохода гарантировать такие инвестиции не могут. Аналитик предупреждает, что в текущих условиях необходимо тщательно диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Среди всех секторов экономики стоит выбирать те компании, которые меньше всего подвержены внешним ограничениям, меньше ориентированы на экспорт и больше на внутренний рынок, а также компании, которые могут стать бенефициарами трансформации российской экономики (увеличение расходов на оборонную промышленность и переориентация внешнеторговых отношений в восточном направлении).

В качестве инструмента для диверсификации портфеля долгосрочных сбережений можно также рассмотреть пенсионные продукты. Как отмечает Александр Жуков, финансовый директор «СберСтрахования жизни», программы накопительного страхования жизни (НСЖ) сочетают копилку и страховую защиту. Сегодня спрос на такие продукты снова растет. В среднем клиенты компании рассчитывают с помощью НСЖ сформировать капитал в 1,4 млн рублей. Откладывать с НСЖ в 2022 году начали 41% поколения бумеров (1940–1964 годов рождения), 32% поколения X (1965–1980 г. р.) и 21% миллениалов (1981–1996 г. р.).

Виктория Алейникова