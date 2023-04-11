На цифровую трансформацию республики направят 4,8 млрд рублей

Министерство цифрового развития Башкирии разработало пятилетнюю госпрограмму, направленную на развитие информационного общества и цифровую трансформацию Башкирии. На финансирование программы предусмотрено 4,8 млрд руб. Проект соответствующего постановления вынесен на общественные обсуждения, которые продлятся до 23 апреля.

За счет реализации программы к 2029 году планируется создать условия для оперативного и эффективного взаимодействия жителей республики с госорганами. Больше всего средств — 4,3 млрд руб. — направят на создание системы менеджмента качества для информационно-коммуникационного пространства и внедрение современных информационных технологий и безопасность информационных систем в республиканских органах исполнительной власти. 129 млн руб. пойдет на увеличение доли госуслуг и сервисов, предоставляемых в электронной форме, развитие портала «Электронное образование» в Башкирии и налаживание эффективной работы системы «Открытая республика». 5 млн руб. намерены потратить на устранение «цифрового неравенства» среди населения республики.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте