Исчезающая натура

Исследователи уверяют, что с 1992 года, когда берет начало новая история России, и до наших дней портрет предпринимателя особенно не изменился. Существенно другое: сегодня желающих заниматься бизнесом меньше не только, чем тридцать лет назад, но даже шесть. Почему — Business Guide разбирался вместе с экспертами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня процент тех, кто не хочет заниматься бизнесом в России, вырос, по данным ВЦИОМ, до 65%. Притом что в 1992 году таковых было 47%, а в 2016 году — 60%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сегодня процент тех, кто не хочет заниматься бизнесом в России, вырос, по данным ВЦИОМ, до 65%. Притом что в 1992 году таковых было 47%, а в 2016 году — 60%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За последние тридцать лет россиян, у которых есть свое дело, согласно опросу ВЦИОМ «Пора предпринимать? Мониторинг 1992–2022», стало больше. Сегодня бизнесом занимается каждый десятый в стране. Это в три раза больше, чем в 1992 году, тогда речь шла о 3% населения. Портрет среднестатистического предпринимателя за три десятилетия практически не изменился. Это мужчина с высшим образованием, проживающий в Москве либо Санкт-Петербурге. Он лишь немного повзрослел. Его возраст сегодня 25–44 года, в то время как в начале 1990-х годов среди предпринимателей преобладали 25–34-летние. «Типичный предприниматель является активным пользователем интернета и, скорее всего, имеет свой бизнес в розничной торговле, автомобильном бизнесе или производстве»,— уточняет Дмитрий Кнатько, руководитель программы «Управление бизнесом» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Елизавета Ильина, директор программы «Сколково Практикум», добавляет, что предпринимательский опыт у большинства составляет пять-семь лет. «Чаще всего у человека не один бизнес, а несколько. Есть и благотворительные проекты, про которые предприниматели не очень любят рассказывать, так как считают это нормой — помогать другим»,— говорит она.

Александр Кравцов, управляющий партнер Fizika Development (девелопер апарт-отеля VIDI), из поколения молодых предпринимателей. Он согласен с тем, что сегодня таких, как он, немало в бизнесе. «Встречаются и совсем юные предприниматели,— отмечает господин Кравцов.— И это подтверждают ежегодные рейтинги молодых миллионеров, которые составляет целый ряд изданий, появление в последние годы успешных стартапов и компаний в сфере IT, специалисты которых котируются во всем мире».

В три этапа

Обычно исследователи, изучая предпринимателей, обращают внимание на текущую ситуацию в экономике. По их мнению, именно этот фактор сильнее всего влияет на то, кто оказывается в бизнесе. Выделяют условно три периода (о них «Ъ-СПб» писал ранее: см. «Ъ-Юбиляры» от 30.11.2020). Первый относится к началу 1990-х. Тогда бизнес во многом базировался на извлечении ренты из тех возможностей, которые предоставило время и которые оказались практически исчерпаны к моменту кризиса 1998 года. Предприниматели того времени — преимущественно молодые люди, которые в иной ситуации, возможно, занимались бы наукой или другой деятельностью, но ситуация заставила их уйти в бизнес. Второй период — с 2000 по 2005 год. В это время государство наконец-то стало формулировать правила игры и создавать механизмы их соблюдения, а вместе с этим появились возможности для людей, которые были готовы создавать дополнительную стоимость, а не перераспределять ее, как в 1990-е. Криминальные разборки постепенно сошли на нет, в экономике появились стабильные рабочие места, и в бизнесе остались те, кто хотел им заниматься, притом, что многие бывшие челноки снова вернулись в наем. Третий период приходится на начало огосударствления экономики. Все большую роль в успехе любого предприятия стали играть личные связи с чиновниками разных уровней. Тогда же возник феномен силового давления на бизнес.

Образ предпринимателя, сформированный в обществе за все это время, оставляет желать лучшего, считает Павел Ковшаров, основатель сети детских активити-парков и семейных ресторанов Zамания. По его мнению, сначала в советское время было полностью уничтожено уважительное отношение к предпринимательству, в 1990-е лучше не стало: для большинства предприниматели ассоциировались с олигархами, которые получили за гроши огромные предприятия, хотя намного больше было обычных предпринимателей.

Только с 2000-х отношение к людям дела стало меняться благодаря тому, что появились предприниматели, которые создавали себя сами с нуля, например, Федор Овчинников, Сергей Галицкий, Олег Тиньков. «На них хотели быть похожими многие молодые люди, идущие тогда в предпринимательство»,— отмечает господин Ковшаров. Во время пандемии положительный образ опять смазался. Многие СМИ, по словам господина Ковшарова, представляли бизнесменов как попрошаек или как тех, кто постоянно нарушает масочный режим, что не способствовало улучшению образа. «Кому и зачем это нужно было, сказать трудно. Ведь гораздо выгоднее формировать образ предпринимателя как успешного, платящего налоги и социально активного, ответственного члена общества. К тому же таких предпринимателей действительно большинство»,— уверен господин Ковшаров.

Новое испытание

Новым испытанием для предпринимателей и их имиджа стали события 2022 года. Это влияние исследователям еще предстоит изучить. Между тем сегодня процент тех, кто не хочет заниматься бизнесом в России, вырос, по данным ВЦИОМ, до 65%. Притом, что в 1992 году таковых было 47%, а в 2016-м — 60%. Лишь 23% опрошенных россиян хотели бы открыть свое дело. Но и это на 8 п. п. меньше, чем в 1992 году, и на 11 п. п. — чем в 2016 году. Исследователи отмечают, что сегодня интерес к бизнесу выше у мужчин (29% против 19% среди женщин), молодежи до 35 лет (48%), граждан, характеризующих свое материальное положение как плохое (32% против 22% среди тех, кто оценивает материальное положение как среднее, и 21% — как высокое), а также проживающих в Северо-Кавказском федеральном округе, где заняться бизнесом хотел бы каждый второй (48%). При этом реальные шаги к открытию предпринимают только 15% из желающих начать свое дело. Шесть лет назад таковых было 17%, а в 1992 году — только 5%. По наблюдениям ВЦИОМ, реальные действия чаще предпринимают 25–44-летние (18–17%), люди со средним или неполным средним образованием (19–18%), а также жители села (25%), Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (26–30%).

Впрочем, господин Кнатько замечает, что проблема сравнительно низкой доли населения, желающего заниматься бизнесом, была всегда. Что действительно должно всех беспокоить, по его мнению,— это предпринимательские настроения. Их, несмотря на то, что многие предприятия в целом адаптировались к работе в новых условиях, оптимистичными не назовешь. Именно поэтому в приоритете у властей, работающих с бизнесом, в ближайшее время должны быть поддержка уверенности предпринимателей в окружающей их бизнес-среде и решение проблемы нехватки знаний, которую отмечают многие предприниматели в различных исследованиях, считает господин Кнатько. Ведь, как уже не раз отмечали исследователи, от того, какие условия складываются в экономике, будет зависеть, кто придет в бизнес в ближайшее время.

Павел Ковшаров обращает также внимание на важность правильной оценки всего того, что делают сегодня предприниматели: «Не секрет, что мнения о происходящем сегодня в обществе диаметрально противоположные. В том числе и среди предпринимателей. Кто-то уехал из страны и громко заявляет о своей позиции. Но многие остались или работают еще активнее. И не все из них занимаются пиаром. Один мой друг шесть месяцев провел в ДНР, оказывая финансовую помочь местным жителям. Когда он туда ехал, то на мой вопрос: "Зачем ты это делаешь" он ответил: "Чтобы помочь нашим гражданам там и чтобы изменить образ предпринимателя". Я очень надеюсь, что ему это удалось, и те, с кем он сталкивался, понимали, что предприниматели трудно зарабатывают деньги, рискуя всем, что у них есть, и тратят их не на яхты и показную роскошь, а на действительно хорошие дела. Я бы очень хотел, чтобы у людей правильно сложился образ предпринимателя-патриота. Это человек, который создает бизнес, постоянно рискуя и находясь в стрессе, чтобы предложить нужный товар или услугу, платит налоги и зарплату. Именно в этом и состоит, на мой взгляд, патриотизм и помощь стране — делать дело, несмотря ни на что».

Елизавета Ильина считает, что нынешняя ситуация в экономике требует от предпринимателей ускоренного развития новых навыков. «Сегодня предпринимательство — это про постоянную готовность к изменениям любого уровня и масштаба. Все происходит быстрее, а в связи с этим становится значимее скорость пересборки бизнеса. Именно это сейчас самая важная компетенция предпринимателя»,— подчеркивает эксперт. Также, по мнению госпожи Ильиной, свои требования к предпринимателям предъявляет развивающийся тренд на технологичность, на цифровую трансформацию, на переходы в новые технологические уклады. В любом случае, по ее мнению, «устойчивыми во все времена остаются те предприниматели, которые понимают, зачем они занимаются бизнесом и что хотят сделать».

Господин Ковшаров считает, что предпринимательство — такая же профессия, как и любая другая. Он надеется, что, несмотря на все сложности, она останется востребованной среди молодежи. В том числе за счет создания в стране условий для появления нового поколения Мамантовых, Абрикосовых, Демидовых, Елисеевых, чьими делами можно гордиться.

Полина Макарова