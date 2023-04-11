В Курганской области запретили посещать леса

С 12 апреля в Курганской области запрещено посещение лесов. Ограничение установлено до 2 мая в рамках действия особого противопожарного режима, сообщает правительство региона.

Такая мера принята в связи со сложной пожарной обстановкой в Зауралье. За нарушение запретов, действующих в период особого противопожарного режима, предусмотрены штрафы: для граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. руб., должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс., юридических – от 100 тыс. до 400 тыс. руб. За нарушение правил пожарной безопасности в лесу во время запрета на его посещение штрафы увеличиваются: для физлиц – до 50 тыс., должностных – до 90 тыс., юрлиц – до 1 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», особый противопожарный режим действует на территории всей Курганской области с 5 апреля.