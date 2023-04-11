В Краснодаре на улице Красной откроется итальянский визовый центр

Краснодар стал еще одним городом, где откроется итальянский визовый центр Almaviva. Информация об этом появилась на сайте компании.

В настоящий момент известно только о графике работы нового офиса: с 8:00 до 16:00. По сообщениям инсайдеров, итальянский визовый центр может начать работу уже 17–18 апреля рядом со зданием Генерального почетного консульства Италии на улице Красной, 81.

Визовый центр в Краснодаре станет самым южным в сети. Он должен разгрузить соседний центр, расположенный в Ростове-на-Дону. Сейчас ростовский филиал Almaviva занимается обслуживанием не только ближайших регионов, но и практически всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В июне 2022 года Генеральное консульство Греции в Новороссийске отказалось приостанавливать прием заявлений на визы.

Екатерина Мухамедова

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