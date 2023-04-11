Ростов занял второе место среди самых дорогих для празднования свадьбы городов

Ростов-на-Дону занял второе место в списке городов с самой высокой стоимостью свадебных торжеств, выяснили аналитики маркетплейса услуг YouDo.com и компании SOKOLOV.

При подсчетах специалисты учитывали стоимость услуг организаторов, декораторов, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена, повара, а также стоимость помолвочных и обручальных колец. По данным YouDo.com, спрос на задания, связанные с подготовкой к свадьбе с февраля по конец марта вырос в стране на 41% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Аналитический центр SOKOLOV отмечает, что в феврале и марте 2023-го года наблюдается стабильный спрос на помолвочные и обручальные кольца.

Празднование свадьбы в донской столице обойдется в среднем в 97 тыс. руб., сообщила пресс-служба SOKOLOV. При этом в 2023 году спрос на обручальные кольца с бриллиантами в Ростове вырос на 81%.

Лидером по стоимости празднований стала Москва, где молодоженам придется заплатить более 100 тыс. руб. А самая низкая стоимость свадьбы фиксируется в Челябинске — 64,8 тыс. руб. В Краснодаре торжество в среднем обойдется в 71,8 тыс. руб.

Анастасия Назарова