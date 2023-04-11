Двух жителей Ижевска осудили за сбыт немаркированных табачных изделий на сумму более 3 млн рублей

В столице Удмуртии перед судом предстали двое местных жителей, которых признали виновными в продаже немаркированной табачной продукции (п. п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что мужчины приобретали по заведомо заниженным ценам немаркированные сигареты различных торговых марок, обеспечивали их доставку в помещение склада, после чего продавали.

Всего со склада изъяли более 29 тыс. пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму более 3 млн руб.

Суд назначил каждому из мужчин 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.