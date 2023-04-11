В районе нижегородского аэропорта планируется вырубить 14,1 га леса

Правительство Нижегородской области опубликовало для общественных обсуждений проект поправок в региональный закон об охране озелененных территорий. Проект нормативного акта предполагает вырубку 14,1 га леса в приаэродромной территории аэропорта «Стригино» без возмещения компенсаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вырубка деревьев с южной и северной сторон аэропорта необходима ради безопасного маневрирования, взлета и посадки самолетов. Сейчас высота леса превышает установленные Росавиацией ограничения. Поскольку затраты на вырубку леса лягут на оператора аэродрома АО «Международный аэропорт Нижний Новгород», компанию предложено освободить от компенсационных выплат.

Подобная практика, когда восстановительная стоимость деревьев не взимается с операторов аэропортов, установлена в Новосибирской и Свердловской областях. После оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы проект поправок внесут в законодательное собрание Нижегородской области.

Владимир Зубарев