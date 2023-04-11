С краснодарского оператора «Дэни Колл» не смогли взыскать 579 млн рублей за СМС-рассылки

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «СМС-Трафик» о взыскании 579,3 млн руб. необоснованного обогащения с краснодарской компании «Дэни Колл». Соответствующее постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

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Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением обязательств фирмы по партнерскому договору, который был заключен в декабре 2017 года. В рамках договора компания «Дэни Колл» (управляла краснодарским MVNO-оператором Danycom.Mobile) предоставила ООО «СМС-Трафик» доступ к сервису рассылки SMS-сообщений абонентам ПАО «Мегафон» и ООО «Т2 Мобайл».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дэни Колл» было зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Компания занималась разработкой компьютерного программного обеспечения. Организация принадлежит ПАО «Дэникомо Групп». В 2021 году выручка от продаж составила 3 тыс. руб., убыток — 104 млн руб. ООО «СМС-Трафик» зарегистрировано в Москве в 2005 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Учредители компании — ООО «УК Инфосервисы», Игорь Милашевский, Наталья Зайцева, Владимир Андросик. Выручка за 2021 год составила 12,1 млрд руб., прибыль — 249,1 млн руб.

Во время оценки качества оказания услуг ООО «СМС-Трафик» (заказчик) выявило несоответствие в сумме сделки и фактическом исполнении услуг. По расчету истца, сумма оказанных с 2018 по 2020 годы услуг составила 2,3 млрд руб., что на 579,3 млн руб. меньше оговоренной. На основании этого заказчик обвинил ответчика в необоснованном обогащении.

Заказчик направил исполнителю досудебную претензию с требованием погасить задолженность, после чего в мае 2021 года обратился в суд. Истец ссылается на то, что, по его данным, компания оказала ему услуг меньше, чем было оплачено обществом. При этом расчет не содержит информации о том, чем подтверждаются данные заказчика, каким способом производился расчет, какие именно услуги и в каком количестве, по мнению общества, ему не были оказаны.

Суд посчитал, что информация о стоимости услуг, рассчитанных по данным истца, никак не обоснована, расчет не подтвержден документально.

«Сторонами подписаны акты об оказании услуг за весь спорный период, услуги оказаны ответчиком в полном объеме и приняты истцом без замечаний»,— говорится в постановлении суда.

Кроме того, за весь оспариваемый период со стороны истца не поступало мотивированных отказов «от приемки услуг, претензий и/или жалоб, в том числе в части расхождения по количеству оказанных услуг и сумме денежных средств, подлежащих уплате».

Таким образом, суд решил, что оснований для взыскания неосновательного обогащения у истца не имеется.

Как сообщал ранее «Ъ-Кубань», компанию ООО «Дени Колл» в августе 2022 года признали банкротом. Согласно решению арбитражного суда Краснодарского края, размер требований кредиторов составил 2,7 млрд руб.

Тат Гаспарян

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