Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белгородские власти опровергли выселение жителей приграничных районов из новых квартир

Министерство строительства Белгородской области опровергло информацию из соцсетей о том, что у жителей приграничных территорий региона отбирают квартиры, выданные им в связи с переселением из опасных районов. Федеральный бюджет выделил региону 9,4 млрд руб. на приобретение нового жилья для тех, кто пострадал от обстрелов со стороны Украины.

Чиновники назвали недостоверным сообщение о жителях села Журавлевка, в котором с прошлого года введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В сообщении говорится, что выданные им новые квартиры были давно проданы, а людей пытаются выселить.

Министерство строительства Белгородской области в своем Telegram-канале сообщило, что обращений или фактов выселения жителей из купленных им квартир не зафиксировано: «Все жилье, которое предоставляется отселяемым из зон ЧС или тем, кто утратил свое имущество в связи с обстрелами со стороны ВСУ, предварительно проверяется в соответствии с законом. После этого выкупается в собственность области, и только после этого заключается договор с новыми собственниками жилья». По словам чиновников, такой механизм позволяет исключить любые проблемы для собственников покупаемых помещений.

Власти обещают решить вопрос о переселении граждан из подвергающихся обстрелам районов до конца года. По данным на прошлую неделю, 1748 домовладений пострадали от падения снарядов. Более 970 человек определились с новым жильем, конкретные помещения подобрали 512.

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...