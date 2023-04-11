Белгородские власти опровергли выселение жителей приграничных районов из новых квартир

Министерство строительства Белгородской области опровергло информацию из соцсетей о том, что у жителей приграничных территорий региона отбирают квартиры, выданные им в связи с переселением из опасных районов. Федеральный бюджет выделил региону 9,4 млрд руб. на приобретение нового жилья для тех, кто пострадал от обстрелов со стороны Украины.

Чиновники назвали недостоверным сообщение о жителях села Журавлевка, в котором с прошлого года введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В сообщении говорится, что выданные им новые квартиры были давно проданы, а людей пытаются выселить.

Министерство строительства Белгородской области в своем Telegram-канале сообщило, что обращений или фактов выселения жителей из купленных им квартир не зафиксировано: «Все жилье, которое предоставляется отселяемым из зон ЧС или тем, кто утратил свое имущество в связи с обстрелами со стороны ВСУ, предварительно проверяется в соответствии с законом. После этого выкупается в собственность области, и только после этого заключается договор с новыми собственниками жилья». По словам чиновников, такой механизм позволяет исключить любые проблемы для собственников покупаемых помещений.

Власти обещают решить вопрос о переселении граждан из подвергающихся обстрелам районов до конца года. По данным на прошлую неделю, 1748 домовладений пострадали от падения снарядов. Более 970 человек определились с новым жильем, конкретные помещения подобрали 512.

Сергей Толмачев, Воронеж