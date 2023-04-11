В Уфе весеннему призыву подлежат более 6 тыс. человек

В Башкирии с 1 апреля началась весенняя призывная компания, созданы 69 призывных комиссий в городах и районах республики, из них семь — в Уфе. В этом году на службу будут отправлены на 10% больше призывников, чем в прошлом году. В республике должны призвать более 5,5 тыс. человек, из них более 1 тыс. человек из Уфы, сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Башкирии Сергей Нетунаев.

По словам господина Нетунаева, в Уфе подлежат призыву более 6 тыс. человек. Из них на призывные комиссии прибыло 843 человека, в то же время порядка 150 человек не прибыли без уважительных причин, из них 25 человек привлечены к административной ответственности, по остальным проводится проверка.

Карина Мамаева

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