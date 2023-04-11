Сотрудники ФСБ в Татарстане задержали подозреваемых в участии в террористическом сообществе

В Татарстане и Кировской области сотрудники УФСБ вместе с МВД и Росгвардией задержали троих жителей Казани и Кировской области. Их подозревают в участии в террористическом сообществе и призывах к экстремистской и террористической деятельности, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, задержанные проводили целенаправленную работу по распространению в РФ террористической идеологии с помощью участников запрещенной в стране «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). В ФСБ уточнили, что задержанные вербовали жителей Татарстана и Кировской области из числа мусульман, чтобы в дальнейшем те выезжали в Сирию. Также они перевели свыше 150 тыс. руб. для финансирования террористической деятельности.

Против задержанных возбудили уголовное дело по 12 эпизодам.

"Ъ-Казань"