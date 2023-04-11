Из порта Ростова в Мариуполь доставлено 1,9 тыс тонн стройматериалов

Корабль, груженый стройматериалам, прибыл из порта Ростова-на-Дону в Мариуполь, сообщил сегодня в своем Telegram-канале заместитель Председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он отмечает, что регулярные морские перевозки позволят на 30% снизить затраты на логистику и время доставки необходимых товаров в регион. Общий вес грузов, прибывших из ростовского порта после освобождения Мариуполя, составил 1,9 тыс. т.

«Это кирпич, газоблоки, сухие смеси, грунтовки, гидроизоляция – всё, что востребовано при восстановлении жилья и социальных объектов в новых регионах»,— написал Марат Хуснуллин.

Анастасия Назарова