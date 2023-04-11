В редакцию уфимского издания «Пруфы.рф» пришла полиция

В редакцию уфимского портала «Пруфы.рф» сегодня утром пришли сотрудники полиции. По данным издания, оперативники проводят административное расследование по заявлению руководителя администрации главы Башкирии Максима Забелина. Поводом для заявления стали публикации политического обозревателя Рамиля Рахматова о первом заместителе премьер-министра республики Азате Бадранове.

Сотрудниками полиции изъята часть редакционной техники. Рамилю Рахматову вручена повестка, он должен явиться в отдел полиции №4 для составления протокола, говорится в сообщении издания. По мнению редакции, заявление Максима Забелина является «местью за ряд расследований, результатом которых стали громкие уголовные дела».

Карина Мамаева, Уфа