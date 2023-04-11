49 ландшафтных пожаров зарегистрировали в Удмуртии с начала 2023 года

В Удмуртии с начала 2023 года зарегистрировали 49 ландшафтных пожаров на площади более 160 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Основным источником информации стали космический мониторинг, патрулирование, видеомониторинг и авиамониторинг.

В частности, космический мониторинг пожарной обстановки осуществляют 19 аппаратов. Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев, интервал между пролетами аппаратов над точкой на поверхности Земли составляет не более 2 часов в течение суток. Затем данные о термических точках, поступившие со спутников, обрабатываются специалистами, после чего информация поступает в мобильное приложение МЧС России «Термические точки», а должностные лица в оперативном режиме получают информацию о возможном пожаре.

Всего с начала года в Удмуртии зарегистрировали 29 термических точек, 23 из них подтверждены.