РВК-Воронеж повышает комфорт горожан

«РВК-Воронеж» ведет бурение новых скважин для увеличения добычи воды на крупной водоподъемной станции (ВПС), которая обеспечивает беспрерывную подачу ресурса жителям Коминтерновского, Центрального и Советского районов города. Для повышения надежности водоснабжения на ВПС идет модернизация магистрального водовода. Мэр Воронежа Вадим Кстенин посетил объект и ознакомился с ходом работ, осуществляемых «РВК-Воронеж» в рамках инвестиционной программы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО РВК-Воронеж Фото: пресс-служба ООО РВК-Воронеж

В феврале 2023 года специалисты «РВК-Воронеж» приступили к бурению новых скважин на ВПС, которая обеспечивает беспрерывную подачу питьевого водоснабжения жителям трех районов правобережья. Одна скважина уже введена в эксплуатацию, еще три будут запущены до конца апреля. На очереди до конца весны - старт бурения еще двух.

– Сегодня на водоподъемной станции работают две подрядные буровые организации, которые мы привлекли сверх плана, чтобы приступить к работе уже в феврале. На этой станции работы идут с опережением графика, также новые скважины появятся в этом году еще на одной ВПС, – рассказал генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

На ВПС также меняют магистральный водовод диаметром 1000 мм. Старый стальной трубопровод постройки 1971 проложен в лесистой местности с неровным ландшафтом, оврагами и болотами, что сказывалось на скорости его обслуживания и устранения нештатных ситуаций. Реконструкцию планируется завершить до февраля 2024 года.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин отметил, что «ветхий водовод уже свое отслужил, и своевременно было принято решение о его замене. Будут применены новые технологические решения, использованы новые современные материалы и комплектующие».

Олег Николаенко пояснил, что «в процессе проектирования была улучшена трасса нового водовода, которая теперь максимально удобна для его эксплуатации, в отличие от старого трубопровода. Материал нового водовода – высокопрочный чугун с графитовыми включениями, что позволяет выдерживать подвижность грунта и перепады высот ландшафта. Запуск нового прочного водовода по обновленной трассе обеспечит долговечность и надежность водоснабжения, и самое главное – комфорт горожан».

Для стабильного и бесперебойного водоснабжения жителей правобережья в машинном зале ВПС завершаются работы по замене трех насосных агрегатов и запорной арматуры, а также станция будет оснащена гасителем гидроударов. За счет обновления производительность оборудования увеличится более, чем на 10%.

Не остались без внимания обращения воронежцев по недостаточному напору воды на верхних этажах многоквартирных домов. Такие заявки поступают в водоканал от жителей домов, введенных в эксплуатацию с 80-х до начала нулевых годов, не обеспеченных повысительно-насосными станциями (ПНС) и не оборудованных внутридомовым насосным оборудованием.

– Совместно с руководством «РВК-Воронеж» приняли решение о возможности и необходимости корректировки инвестиционной программы с целью строительства квартальных ПНС за счет ресурсоснабжающей организации. В отдельных случаях на конкретных домах надо будет доводить до ума проектные решения и устанавливать то, что не было установлено еще в лихие 90-е. А там, где будут позволять условия и где есть земельные участки, на которых сможем расположить квартальные ПНС, будем их проектировать и создавать, – резюмировал глава Воронежа.

ООО "РВК-Воронеж"