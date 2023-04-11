СУ СКР возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка на стройплощадке

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту гибели ребенка на строительной площадке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 10 апреля 2023 года в Кировском районе Перми ребенок, 2010 года рождения, находился на спортивной тренировке. Во время кросса несовершеннолетние спортсмены, оставшись без присмотра тренера, зашли на строительную площадку жилого дома. На стройке ребенок получил травмы не совместимые с жизнью.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина.

Участок, на котором произошла трагедия, находится в аренде у ООО «СЗ “Оникс”» с 2021 года. На площадке расположены два недостроенных жилых дома готовностью 8% и 82%. В прошлом году «Оникс» обратился в комиссию по землепользованию и застройке с предложением повысить на участке предельную этажность застройки с 4 до 6 этажей.