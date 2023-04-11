Сообщество предпринимателей юга России «Клуб КубА» и ИД «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» приглашают принять участие в кейс-сессии в формате мастермайнда на тему «Бренд лидера и его влияние на развитие компании». Мастермайнд — это процесс разбора бизнес и личных кейсов, разработка решений на основе обратной связи от участников группы (до 10 человек) и модератора.

Модератором встречи выступит Executive и командный коуч, сооснователь консалтинговой компании «Резиденция коучинга», наставник региональных и федеральных программ развития и поддержки предпринимателей, эксперт акселерационных программ Ярославна Кулиш.

14 апреля, пятница.

Место проведения: Краснодар, ул. Красная, 18.

Время: 18:00–20:00.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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