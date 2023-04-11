Сухая трава на площади 5 га загорелась в районе «Юровского Мыса» в Ижевске

В столице Удмуртии сегодня, 11 апреля, около 13:27 произошло возгорание сухой растительности в прибрежной зоне ижевского пруда в районе «Юровского Мыса» в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В настоящее время предварительная площадь горения оценивается в 5 га. Угроза перехода на лесной фонд отсутствует.

К ликвидации привлекли более 20 человек и 10 единиц техники, в том числе одну мотопомпу и два плавательных средства. Для мониторинга обстановки задействовали беспилотную авиационную систему.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.