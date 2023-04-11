Средняя предлагаемая зарплата в Челябинске за год выросла на 4,94 тыс. рублей

В марте средняя предлагаемая зарплата в Челябинской области составила 51,1 тыс. руб. Это на 4,94 тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По уровню предлагаемых зарплат Челябинск занял 18 место среди 25 крупных городов РФ. Об этом сообщают эксперты HeadHunter.

В среднем предлагаемые в Челябинске зарплаты на 7 тыс. меньше, чем в целом по стране. Наиболее высокий заявленный уровень оплаты труда в Москве (78,6 тыс. руб.), Иркутске (68,2 тыс. руб.) и Уфе (66,8 тыс. руб.). Меньше всего в числе крупных городов средние предлагаемые зарплаты в Тольятти (42,5 тыс. руб.), Ижевске (45,2 тыс. руб.) и Ульяновске (45,4 тыс. руб.).