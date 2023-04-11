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Коммерсантъ FM
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В 2022 году россияне вывели с брокерских счетов почти 1 трлн руб., вернули лишь четверть

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По данным ЦБ, за первый и второй кварталы 2022 года чистый отток средств розничных инвесторов с брокерских счетов составил 999 млрд руб. В третьем и четвертом кварталах был зафиксирован приток — но на счета вернулось лишь 242 млрд руб.

При этом приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и на счета в доверительном управлении (ДУ) в 2022 году сохранялся. Ранее картина была иной — притоки средств физлиц на брокерские счета были существенно выше притоков в ПИФы и ДУ. По итогам 2021 года величина активов частных инвесторов на брокерских счетах почти в два раза превышала совокупную величину активов, привлеченных через другие инструменты инвестирования.

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