В 2022 году россияне вывели с брокерских счетов почти 1 трлн руб., вернули лишь четверть

По данным ЦБ, за первый и второй кварталы 2022 года чистый отток средств розничных инвесторов с брокерских счетов составил 999 млрд руб. В третьем и четвертом кварталах был зафиксирован приток — но на счета вернулось лишь 242 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

При этом приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и на счета в доверительном управлении (ДУ) в 2022 году сохранялся. Ранее картина была иной — притоки средств физлиц на брокерские счета были существенно выше притоков в ПИФы и ДУ. По итогам 2021 года величина активов частных инвесторов на брокерских счетах почти в два раза превышала совокупную величину активов, привлеченных через другие инструменты инвестирования.