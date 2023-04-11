На территории всей Челябинской области вводят особый противопожарный режим

С 12 апреля в Челябинской области вводится особый противопожарный режим на территории всего региона. Подписано соответствующее постановление правительства области, сообщает ГУ МЧС России по региону в своем официальном telegram-канале.

В время особого противопожарного режим в лесах на населенных пунктах запрещено разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую растительность и проводить любые пожароопасные работы. За нарушения этих ограничений гражданам грозят штрафы в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., должностным лицам – от 30 тыс. до 60 тыс. руб., предпринимателям – от 60 тыс. до 80 тыс. руб., юридическим – от 400 тыс. до 800 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на территории всего региона установлен четвертый (высокий) класс пожарной опасности. Количество лесных и ландшафтных пожаров ежедневно увеличивается.