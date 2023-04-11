В Екатеринбурге будут судить бездомного за действия сексуального характера в отношении двух девочек

В Екатеринбурге перед судом предстанет 60-летний мужчина по обвинению в действиях сексуального характера, совершенных в отношении двух малолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Александр Сапегин.

Установлено, что 31 января обвиняемый случайно встретил двух девочек на улице, после чего заходил за ними в подъезды домов, где совершал противоправные действия. Подозреваемый был задержан по приметам сотрудниками полиции на следующий день после совершения преступления, уточнили в УМВД по Екатеринбургу. Его нашли в ходе патрулирования улицы вблизи железнодорожного вокзала. Выяснилось, что он зарегистрирован в другом городе. В Екатеринбурге задержанный вел бродяжнический образ жизни.

Напомним, в Свердловской области завершилось расследование уголовного дела бывших участкового уполномоченного отдела МВД по Первоуральску и помощника машиниста, которые обвиняются в изнасиловании 12-летней девочки. После происшествия к дисциплинарной ответственности за «упущения в работе с личным составом» привлекли шесть руководящих сотрудников МВД: одному объявили выговор, другим — неполное служебное соответствие. Сам обвиняемый был уволен из полиции.

Диана Сунагатуллина

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