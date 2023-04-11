ПСБ консультирует бизнес по юридическим вопросам в новых регионах. Так, в рамках сервиса «МультиЮрист» ПСБ предоставляет пакет юридических услуг для решения задач, связанных с предпринимательской деятельностью. Малый и средний бизнес может получить консультации о подготовке типовых документов, регистрации бизнеса, помощь с документами по налогам и вычетам, а также решить многие другие вопросы юридического характера. Оформить сертификат «МультиЮрист» можно в отделении ПСБ, где компания открывала расчетный счет, выбрав наиболее подходящий.

Чистая прибыль холдинга «Абрау-Дюрсо» за прошлый год выросла на 26% год к году и составила 1,7 млрд руб., говорится в сообщении компании. По итогам года было реализовано 54 млн бутылок, что на 18% больше, чем годом ранее. «Абрау-Дюрсо» экспортирует свою продукцию в более чем 19 стран. Основным акционером компании является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Hyundai планирует к 2030 году инвестировать $18 млрд в производство электрокаров. Компания рассчитывает занять третью строчку в мире по объему выпуска электроавтомобилей. В частности, инвестиции пойдут на разработку новой платформы электрокаров, использующихся в них технологий и расширение линейки автомобилей.