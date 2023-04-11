Экс-глава нацпарка «Самарская Лука» подал новую жалобу на приговор

Экс-директор национального парка «Самарская Лука» Александр Губернаторов вместе со своим адвокатом Светланой Нешковой подал жалобы на приговор, вынесенный ему летом минувшего года. В настоящее время материалы рассматривает Шестой кассационный суд общей юрисдикции, сообщили «Ъ-Волга» в пресс-службе учреждения.

Ранее Александр Губернаторов был приговорен к пяти годам колонии общего режима. Его осудили за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Следствие пришло к выводу, что Александр Губернаторов похитил около 10 млн руб. пожертвований, которые «Самарская Лука» получила от нескольких компаний. Деньги выделялись крупными предприятиями ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттисинтез».

Следствие считает, что нацпарк якобы просил компании выделить благотворительную помощь на развитие, но все работы в итоге проводились за счет средств «Самарской Луки». Однако на суде свидетели обвинения не подтвердили факты мошенничества — компании-спонсоры пояснили, что к финансируемым ими мероприятиям у них не было претензий.

Александр Губернаторов уже пытался оспорить приговор. Однако в октябре минувшего года областной суд оставил это решение в силе.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Защита просит оправдать эколога».