Росбанк открыл БСЗ кредитную линию на 1,2 млрд рублей

ПАО «Росбанк» предоставит АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) кредит в размере 1,2 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса». Дата совершения сделки — 11 апреля 2023 года, срок исполнения обязательств — 5 августа 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Березниковский содовый завод — один из крупнейших в стране производителей соды и карбонатных пород. Предприятие входит в структуру АО «Башкирская содовая компания» (БСК). В 2020 году суд удовлетворил требования прокуратуры об изъятии 95,72% акций БСК в пользу государства.