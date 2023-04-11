Утилизация взрывоопасных предметов на арсенале в селе Пугачево начнется с 12 апреля

В Удмуртии на территории бывшего арсенала в селе Пугачево пройдут работы по утилизации взрывоопасных предметов. Мероприятие начнется с 12 апреля, сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части 37.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСЧ-37 с. Малая Пурга Фото: пресс-служба ПСЧ-37 с. Малая Пурга

Жителей просят не поддаваться панике и учитывать данную информацию.

Напомним, с момента начала взрывов боеприпасов на территории арсенала в селе Пугачево в Удмуртии прошло 12 лет, однако за это время специалистам удалось собрать только 70% боеприпасов. По словам начальника ГУ МЧС по республике Петра Фомина, осталось очистить относительно небольшой участок. Закончить работы планируют в течение трех лет.

Подробнее читайте в материале «Продолжается бой».