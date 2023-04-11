В Воронеже мужчина получил четыре года колонии за телефонный обман пенсионеров на полтора миллиона рублей

Центральный райсуд Воронежа признал 30-летнего Олега Беликова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему четыре года лишения свободы колонии общего режима, сообщили в региональной прокуратуре.

В суде установлено, что Беликов с апреля по май 2021 обманул четырех престарелых жителей Воронежа, похитив у них почти 1,5 млн руб. Вместе с другими лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, он по телефону сообщал потерпевшим ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи близким родственникам, якобы попавшим в беду. После получения средств Беликов и его подельники распоряжались ими по своему усмотрению.

Суд при рассмотрении уголовного дела удовлетворил исковые заявления прокурора в интересах потерпевших о взыскании с осужденного причиненного ущерба. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Сергей Толмачев