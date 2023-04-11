Почти половина россиян тратит треть зарплаты на ЗОЖ

45% жителей России ежемесячно тратят до трети зарплаты на поддержание здорового образа жизни, говорят данные опроса «АльфаСтрахование». Для большинства опрошенных ЗОЖ — это правильное питание, отказ от курения и алкоголя, а 42% россиян считают, что ведут здоровый образ жизни, но констатируют, что ничего особенного для этого не делают.

Фото: АО «Альфастрахование»

Как видно из результатов исследования, тема здорового образа жизни больше волнует мужчин — их в исследовании приняло участие 59,7%. 43% опрошенных — в возрасте от 26 до 35 лет. Еще 20,5% от 36 до 40, а 13,5% — от 41 до 50 лет. Наименее привержены принципам ЗОЖ люди старше 50 лет (10,2%) и молодежь до 25 лет (12,4%). Каждый третий участник опроса женат, более чем у половины — 51,5% — есть дети.

45% респондентов ассоциируют тему ЗОЖ с правильным питанием. С отказом от курения и алкоголя — по 36%. Регулярные занятия спортом причисляют к здоровому образу жизни 22,4%, а ведение активной жизни в целом — 18%. Также к ЗОЖ отнесли ментальные практики, в том числе медитации — 15,9%.

Принципов ЗОЖ придерживается каждый третий. 26,6% занимаются дома спортом. 12,7% — регулярно бегают, на фитнес ходят чуть менее 10% опрошенных, а еще 9% посещают групповые занятия по йоге, пилатесу и стрейчингу. Тем не менее 27,9% регулярные занятия не ввели, а 25,6% уделяют время спорту два-три раза в неделю. 18% спортивной подготовке выделили всего один день, а 17,6% — наоборот, каждый.

Основная причина, по которой время на спорт ограничено,— высокая занятость. При этом каждый четвертый опрошенный не может преодолеть лень и начать заниматься больше.

Затраты на спорт у основной массы участников исследования скромные. 54,3% в месяц выделяют всего лишь 500–1000 руб. на поддержание формы. От 1000 до 3000 тратят 21,9%. Всего 2% выделяют на этот вид ЗОЖ более 10 тыс. руб. в месяц. Главная статья расходов — одежда, так ответили 27%, и абонемент в зал (26,3%).

Важное направление ЗОЖ — здоровое питание. В том, что питаются правильно, уверены 28,5% россиян. 41,4% участников исследования хотели бы питаться лучше, но для них это слишком дорого, еще 19% не хватает времени на нормальное приготовление еды.

В питании большинство придерживается принципа подсчета калорийности — 23,7%. Чуть меньше, 22%, стараются есть больше овощей. 18,8% просто не переедают, а 16,8% — не едят сладкое.

Некоторые участники исследования отказались от животного белка, их 11%. Экопродукты стараются покупать 13% россиян.

При таких подходах 42% тратят на еду от 10 до 20 тыс. руб. 26,7% стараются не тратить более 5 тыс. руб., а 22,1% укладываются в 5–10 тыс. руб. ежемесячно.

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