Алексей Попов покинул пост генерального директора кубанского агрохолдинга АФГ «Националь»

Генеральный директор ООО «АФГ Националь» Алексей Попов покинул свой пост, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на заявление самого господина Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АФГ «Националь» Фото: пресс-служба АФГ «Националь»

Кто в настоящий момент исполняет обязанности директора агрохолдинга, а также кто заменит Алексея Попова, не уточняется.

Согласно данным из системы «СПАРК-Интерфакс», Алексей Попов занимал должность генерального директора ООО «АФГ Националь» с осени 2020 года. Информация о смене руководства в системе в настоящий момент не отражена. Общество зарегистрировано в 2007 году в хуторе Протичка Красноармейского района Кубани. По итогам 2021 года выручка компании составила 142,3 млн руб., чистый убыток — 709,8 млн руб.

Осенью прошлого года агрохолдинг «АФГ Националь» сменил владельца. Кубанского производителя купила компания «Инвестком», связанная с российским миллиардером Искандером Махмудовым. Инвестиционная компания получила акции агрохолдинга на основании судебного решения, которым был удовлетворен иск «Инвесткома» к «АФГ Националь» о задолженности по кредитным займам.

Подробнее — в материале «Инвестор строит бизнес по крупицам».

Наталья Решетняк

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