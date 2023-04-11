Из Уфы планируются прямые рейсы в Израиль, Иран и Китай

Из Уфы в текущем году планируется запустить прямые рейсы в Тель-Авив (Израиль), Тегеран (Иран) и Урумчи (Китай), сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Руслан Гарипов на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию в Курултае.

«На международных авиалиниях, несмотря на сложившуюся политическую обстановку в мире, пассажиропоток имеет тенденцию постепенного восстановления, в том числе за счет открытия новых рейсов в страны ближнего зарубежья. Уже открыты рейсы в Белоруссию, Узбекистан»,— сказал он.

Господин Гарипов добавил, что на внутренних авиалиниях прямые рейсы из Уфы запланированы во Владикавказ, Кемерово, Мурманск и Томск.

Венера Хисамова

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