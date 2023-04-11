Радиозавод «Полет» в Челябинске возглавил экс-депутат Дмитрий Довженко

Генеральным директором АО «Челябинский радиозавод „Полет“» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») назначен Дмитрий Довженко. Нового руководителя представили коллективу 10 апреля, сообщается на сайте предприятия.

По словам директора концерна «Вега» (входит в «Ростех») Сергея Скорых, представившего Дмитрия Довженко, основная задача, которая поставлена перед ним, – выполнить контрактные обязательства перед заказчиками, обеспечить стабильное развитие и темпы производства, а также сохранить коллектив.

Дмитрию Довженко 53 года. Окончил в 1992 году Челябинский государственный технический университет по специальности «Экономика и организация строительства», в 1996 году — Академию народного хозяйства при правительстве РФ (государственное и муниципальное управление). Работал в Столичном банке сбережений, региональных филиалах МДМ-Банка, Балтийского банка. Возглавлял челябинский филиал банка «Северный морской путь». В 2014-2019 годах был депутатом Челябинской городской думы. С 2018 года является общественным представителем Агентства стратегических инициатив в Челябинской области.