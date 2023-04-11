Прокуратура проводит проверку из-за гибели ребенка рядом с заброшенным зданием

В Перми прокуратурой Кировского района организована проверка обстоятельств гибели несовершеннолетнего рядом с заброшенным зданием по ул. Кировоградской, 28. Как сообщает прокуратура Пермского края, в ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям и бездействию собственников объекта незавершенного строительства.

Участок, на котором расположено здание, находится в аренде у ООО «СЗ “Оникс”» с 2021 года. На участке расположены два недостроенных жилых дома готовностью 8% и 82%. В прошлом году «Оникс» обратился в комиссию по землепользованию и застройке с предложением повысить на участке предельную этажность застройки с 4 до 6 этажей.