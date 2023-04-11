«Ресепшн, лобби и консьерж-сервис — некий базовый набор»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие опции и инфраструктура важны покупателям недвижимости высокого класса в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Девелоперы уделяют все больше внимания разработке проектов. Продуманное благоустройство, эргономичные планировки квартир, дизайнерские лобби, собственная инфраструктура — все это стало обязательными элементами проектов высокого класса. И не только в Москве. Во многих городах строят красивые ЖК, спроектированные с учетом актуальных трендов рынка первичной недвижимости.

К примеру, в Санкт-Петербурге особенно востребованные редкие форматы квартир и нишевая инфраструктура заявлены в 11 из 17 строящихся жилых комплексов премиум-класса. Доля проектов с эксклюзивными штучными опциями, такими как собственные кинотеатры, фитнес-клубы, квартиры с каминами, в общем объеме продаваемых площадей не превышает 70%, посчитали эксперты компании GloraX.

Покупатели премиального жилья готовы к тому, что им придется доплачивать за уникальную инфраструктуру и дополнительные преимущества, отмечают эксперты, но пока такое предложение в городе ограничено. Взыскательные клиенты, которые в среднем платят по 400 тыс. руб. за кв. м, стали воспринимать такие опции, как зона ресепшн, лобби и консьерж-сервис как некий базовый набор.

Также покупателям жилья в петербургских премиальных новостройках важно, чтобы в проекте были фитнес-клуб и общественные пространства на эксплуатируемой кровле с впечатляющими видами. А еще концепция ландшафтного дизайна с водными элементами и непременно с фонтанами.

Сегодня в Санкт-Петербурге доля премиальной первичной недвижимости в общем объеме строящегося здесь жилья достигает 6,5%. В реализации представлены 17 проектов сегмента общей площадью более 160 тыс. жилых квадратов, это свыше 2 тыс. лотов.