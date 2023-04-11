Руководитель реготделения «Молодой гвардии» подал документы на праймериз по выборам в заксобрание

Руководитель пермского отделения «Молодой гвардии Единой России» Ринат Сагидуллин подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) партии власти на дополнительных выборах депутата регионального Законодательного собрания по одномандатному округу №17. Об этом сообщает телеграм-канал регионального отделения «Единой России».

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Мандат депутата заксобрания по округу №17 стал вакантным после перехода парламентария по данному округу, председателя комитета по развитию инфраструктуры Антона Удальева в правительство Москвы. Довыборы состоятся в сентябре, в единый день голосования. «Единая Россия» выберет кандидата, которого выдвинет по округу №17, по результатам предварительного голосования. Кроме Рината Сагидуллина документы на участие в праймериз подали директор строительно-монтажной компании «Индустриальные технологии» Антон Сунгуров и студентка ПГНИУ Елизавета Белобородова.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование заканчивается 27 апреля. Регистрация избирателей на сайте предварительного голосования — с 17 апреля по 26 мая. Само электронное голосование будет проходить с 22 по 28 мая. Результаты планируется объявить 30 мая.