В Набережных Челнах 23-летний колумбиец решил заработать на продаже наркотиков — МВД

Правоохранители Набережных Челнов задержали 23-летнего уроженца Колумбии, студента одного из городских вузов. Его подозревают в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В ходе личного досмотра у него нашли и изъяли 13 свертков, как показала экспертиза, там находился синтетический наркотик общей массой около 12 грамм. По словам самого задержанного, он приехал в Татарстан учиться, а с помощью продажи наркотиков он решил заработать.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас подозреваемый находится под арестом.

"Ъ-Казань"