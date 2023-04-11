Администрацию Мотовилихинского района оштрафовали за плохую уборку дорог от снега

Мировой судья судебного участка № 5 Мотовилихинского судебного района Перми оштрафовал администрацию Мотовилихинского района Перми на 200 тыс. руб. за плохую уборку дорог от снега. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее прокуратура Мотовилихинского района неоднократно фиксировала нарушения при содержании дорог: образование снежных валов на перекрестках и пешеходных переходах, скользкость, колейность и наличие рыхлого снега на тротуарах и проезжей части. По всем выявленным нарушениям прокурором главе администрации района, руководителю МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» и подрядной организации вносились представления, которые были удовлетворены. Однако работы по зимней уборке улиц вновь выполнялись с замечаниями. Все это и привело к возбуждению в отношении администрации района дела об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

В начале января 2023 года прежний глава Мотовилихинского района Перми Александр Хаткевич покинул должность — у него закончился контракт, который продлевать не стали. Новым руководителем района стал бывший глава городского округа Верхняя Салда (Свердловская область) Игорь Сальников.