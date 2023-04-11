Сотрудники саратовского военкомата обвиняются в получении взятки

Военный комиссар Кировского, Волжского и Фрунзенского районов Саратова Олег Садомов обвиняется в получении крупной взятки (п. «а», «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом «Ъ» рассказал адвокат обвиняемого Михаил Штода. По словам юриста, вторым фигурантом дела выступает глава призывной комиссии того же учреждения Елена Поддубная. Собеседник издания уточнил, что граждан арестовали еще 30 марта после беседы со следователем; тогда же Кировский районный суд Саратова поместил их под стражу до 27 мая. В текущей редакции обвинительного заключения сотрудникам военкомата вменяют получение 175 тыс руб на двоих.

Сотрудники Военного следственного отдела СК РФ по Саратовскому гарнизону предъявили обвинение Олегу Садомову и Елене Поддубной еще на прошлой неделе.

Никита Маркелов