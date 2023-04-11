Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани задолженность населения перед банками выросла до 1,1 млрд рублей

За два месяца 2023 года совокупная просроченная задолженность жителей Краснодарского края по розничным кредитам выросла до 1,1 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила пресс-служба коллекторской компании «Долговой консультант».

Как следует из данных исследования (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»), прирост задолженности составил 2,4%.

«Так как мы не учитываем множество факторов, например, сезонность, ужесточение кредитной политики банков и удорожание кредитов, но если динамика первых двух месяцев сохранится, то совокупная просроченная задолженность в розничном кредитовании увеличится примерно на 200 млрд руб. за год»,— подчеркивает генеральный директор компании Денис Аксёнов.

По данным аналитиков, общая розничная просроченная задолженность россиян выросла в 2023 году до 28 млрд руб. Компания подчеркивает, что если сохранится негативная динамика, то к декабрю 2023 года задолженность составит более 1,2 трлн руб.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...