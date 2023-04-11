В Челябинской области назначили нового руководителя Центра управления регионом

Новым начальником Центра управления регионом (ЦУР) в Челябинской области назначен Александр Хорин, ранее возглавлявший отдел интерактивных проектов управления общественных связей правительства региона. Об этом сообщается в официальном telegram-канале федеральной сети ЦУР.

«Настроены на плодотворное взаимодействие: в планах повышение качества работы с обратной связью и развитие госпабликов», — рассказал новый руководитель челябинского ЦУР.

Предыдущий начальник центра – Артур Фахрутдинов, возглавлявший его с момента открытия в ноябре 2020 года, переходит на должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области.

ЦУР созданы во всех регионах РФ и предназначены для мониторинга и обработки обращений и сообщений граждан.