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Вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова может купить питерский «Зенит»

Санкт-Петербургский «Зенит» рассмотрит возможность покупки вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова. Также «Зенит» планирует купить вратаря московского «Локомотива» Илью Лантратова. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

По словам инсайдера, «Зениту» нужен вратарь. При этом маловероятно, что Галицкий согласится продать Сафонова именно в «Зенит». А отступные Лантратова по контракту с «Локомотивом» составляют € 5,5 млн»,— отметил источник «Чемпионата».

При этом трансферная стоимость господина Сафонова, по данным интернет-портала Transfermrkt, составляет € 15 млн. На счету вратаря «быков» 27 матчей в сезоне РПЛ, в девяти из них он сумел не пропустить.

Екатерина Мухамедова

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