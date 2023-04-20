Цифра долг не скрасит

Среди работающих на рынке жилищно-коммунальных услуг компаний только 10-15% используют цифровые сервисы. Участники рынка отмечают, что повышение цифровизации отрасли поможет улучшить ситуацию с оплатой услуг населением. Эксперты же считают, что цифровые сервисы повысят удобство выставления и оплаты счетов, но не решат главный вопрос роста задолженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задолженность населения Башкирии по оплате ЖКУ составляет 6,4 млрд руб.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Задолженность населения Башкирии по оплате ЖКУ составляет 6,4 млрд руб.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Долги за потребление топливно-энергетических услуг в России в 2022 году составили более 1,5 трлн руб. Половина из этой цифры — долги населения. Такие данные привела заместитель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Задолженность населения Башкирии по оплате коммунальных услуг на начало 2023 года, как сообщили «ИТ» в региональном министерстве ЖКХ, составила 6,4 млрд руб., из которых 3,4 млрд руб.— это долги за теплоснабжение.

Некоторые управляющие компании и поставщики услуг для повышения собираемости платежей в последние годы стали внедрять цифровые сервисы и создавать приложения для онлайн-оплаты. Такие решения удобны: они напоминают пользователям о приближающейся дате оплаты, имеющейся задолженности и т.д.

«С помощью мобильного приложения наши пользователи имеют полноценный доступ не только к онлайн-оплате ЖКУ с возможностью настройки автоплатежа, но и к управлению своим лицевым счетом в целом. Также жители могут подавать показания приборов учета, отслеживать динамику расхода воды и электроэнергии по месяцам, получать актуальную информацию по тарифам»,— рассказывает директор управляющей компании «Самолет» Андрей Ахинько.

«В России существует более 40 тыс. управляющих компаний с различной степенью цифровизации своей деятельности. Заметную активность в развитии своих сервисов демонстрируют компании, работающие в больших городах, где конкурентная среда и растущие требования к качеству услуг и комфорту у населения. Цифровые сервисы помогают решать и внутренние проблемы компаний. Например, в ситуации, когда управляющая компания обслуживает большее количество домов, остро встает вопрос эффективной координации всех служб внутри компании, а также с другими организациями. Применение новых технологий упрощает коммуникацию, ускоряет решение возникающих проблем, снижает издержки и накладные расходы»,— говорит директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов.

На российском рынке сегодня есть много IT-компаний, которые готовы предоставлять управляющим компаниям цифровые сервисы. Но все равно сферу обслуживания жилых домов сложно назвать достаточно цифровизированной.

По оценкам экспертов, доля управляющих компаний, которые используют свои собственные приложения, составляет от 10 до 15%, и большая часть из них работает в Москве. В региональном министерстве ЖКХ затруднились ответить, сколько УК в республике уже внедрили такие сервисы, но отметили, что абсолютно все УК зарегистрированы в системе ГИС ЖКХ. Но участники рынка отмечают, что данная система не всегда удобна пользователям, а на разработку своих собственных приложений у многих УК нет средств.

Руководитель общественной организации в сфере ЖКХ «Уфасити.ми» Вадим Беляков отмечает, что в Башкирии свои собственные платформы и сервисы имеют только несколько крупных управляющих компаний, большинство УК пользуются «чужими, уже готовыми приложениями».

«Вопрос упирается в деньги. Не секрет, что на разработку собственного приложения необходимы деньги. Так как УК в основном пользуются теми деньгами, которые платят жители за содержание своих МКД, не все готовы платить за это. Часть УК опосредованно включает эти затраты в тариф собственников, повышая таким способом клиентоориентированность», — говорит эксперт.

Сами пользователи, как отметили опрошенные «ИТ» представители управляющих компаний, охотно пользуются приложениями по оплате коммунальных платежей. Так, по словам Андрея Ахинько, практически в 90% квартир есть хотя бы один житель, который пользуется мобильным приложением, ежедневно в приложение заходят более 13 тыс. жителей, а хотя бы раз в месяц «Самолет Плюс УК» открывают 62 тыс. человек.

«Цифровой формат значительно упрощает жизнь владельцев квартир. Население уже привыкло к получению большей части услуг онлайн, это намного удобнее, к тому же экономит время за счет отсутствия необходимости куда-то ехать, стоять в очередях и т. д.»,— добавляет PR-директор ГК «Садовое кольцо» Елена Мацинова.

Участники рынка считают, что введение цифровых сервисов помогает сократить задолженность на 15-20%.

«Доля клиентов, нарушающих обязательства до введения цифровых сервисов, после их введения сократилась на 10-15%»,— рассказывает директор УК «Жилком сервис» Анатолий Мишаков.

«В 2020 году средняя собираемость дебиторской задолженности была на уровне 93%. В результате использования заложенных в цифровую платформу инструментов и других мероприятий собираемость задолженности выросла до 98% на текущий момент»,— добавляет Андрей Ахинько.

Эксперты и участники рынка сошлись во мнении, что цифровизация отрасли дает неоспоримые преимущества как для потребителей, так и для поставщиков ЖКУ, однако есть «минусы» и даже «риски».

«„Минусы“ от внедрения цифровых систем— трудоемкость и затраты на первоначальном этапе внедрения. Сегодня нет ни одного готового сервиса без недостатков и с полным набором необходимого функционала. Разработка собственных приложений — удовольствие дорогое»,— считает Анатолий Мишаков.

«Можем отметить некоторые сложности для внедрения таких сервисов. В первую очередь, это наличие достаточных средств у компаний для инвестирования в разработку качественных сайтов и приложений, часто у компаний просто нет на это денег. Во-вторых, для компаний появляются дополнительные риски в области надлежащего исполнения своих обязанностей, и здесь речь идет, конечно, о безопасном хранении и обработке персональных данных граждан, исполнении законодательных требований в этой сфере. Риском внедрения цифрового обмена данными является эффект «черного ящика», когда потребитель направляет некую информацию (например, данные приборов учета), которую потом не имеет возможности подтвердить в случае возникновения разногласий с управляющей компанией»,— отмечает Илья Долматов.

Эксперты считают, что цифровые приложения для УК повысят прозрачность и собираемость платы за услуги, но главную проблему — задолженность — не решат.

«Вопрос задолженности за услуги ЖКУ в настоящее время стоит действительно остро, долги населения перед коммунальными и ресурсоснабжающими организациями исчисляются сотнями миллиардов рублей по всей стране. Мы часто видим различные инициативы и мнения насчет решения данной проблемы, и одним из них является более активное развитие цифровых систем. Однако от внедрения различных приложений и онлайн-услуг вряд ли стоит ожидать заметного эффекта в решении данной проблемы. Безусловно, это поможет более оперативно обмениваться информацией между потребителями и управляющими компаниями, повысить удобство выставления и оплаты счетов за услуги ЖКУ, к которым у плательщиков также часто возникают вопросы, но это, как мы считаем, не главная причина роста задолженности граждан», — считает Илья Долматов.

Ольга Корзик