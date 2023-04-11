Суд сократил срок содержания Ильшата Гафурова под стражей

Первый апелляционный суд общей юрисдикции сократил срок нахождения бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова под арестом. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

По решению Мосгорсуда господин Гафуров был отправлен под стражу на три месяца, до 21 июня. Однако апелляционный суд сократил этот срок на один месяц. «Суд постановил продлить срок содержания обвиняемого на 2 месяца, всего до 17 месяцев — до 20 мая 2023 года», — отметил судья Юрий Троян.

Сам господин Гафуров заявил, что у него не было мотива совершать преступление . «Обвинение предлагает мотив — личная неприязнь в связи с критикой. Но материалы дела, с которыми мне удалось ознакомиться, говорят о том, что никакой критики [Айдара] Исрафилова в мой адрес не было», — сказал господин Гафуров.

Напомним, Ильшат Гафуров был задержан в конце 2021 года. Его обвиняют в подстрекательстве к приготовлению к убийству и к убийству елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году. Сам он вину не признает.

"Ъ-Казань"